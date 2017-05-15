F.Bahçe-Başakşehir maçının hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba günü oynanacak Fenerbahçe-M.Başakşehir yarı final rövanş maçını Halil Umut Meler yönetecek.

ZORLU MAÇA HALİL UMUT MELER

Fenerbahçe-Başakşehir maçı 20.45'te başlayacak. İlk maç 2-2 tamamlanmıştı. Fenerbahçe'ye tur için 0-0, 1-1 beraberlikler ve galibiyet yeterliyken, Başakşehir'in finale çıkması için galibiyet veya 3-3 ve yukarısı beraberlikler şart.

90 dakika 2-2 sonuçlanması durumunda maç uzatmalara gidecek. Skor bozulmazsa penaltı atışları finale çıkan takımı belirleyecek.

Öte yandan Fenerbahçe, Halil Umut Meler yönetiminde 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağluiyet aldı.

KONYA-KASIMPAŞA MAÇINA ALİ PALABIYIK

Kupanın diğer maçında yarın 20.45'te Atiker Konyaspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Bu zorlu mücadelede Ali Palabıyık düdük çalacak.

İlk maçı Kasımpaşa evinde 3-2 kazanmıştı, Kasımpaşa'ya her türlü beraberlik yetiyor.

Atiker Konyaspor'un tur atlaması için 1-0, 2-1 veya iki farklı kazanması şart. 3-2'de maç uzatmalara ve skor bozulmazsa penaltılara gider.

Atiker Konyaspor'un 4-3, 5-4 gibi ve daha üstü tek farklı galibiyetleri tur için yeterli olmayacak finale çıkan taraf Kasımpaşa olacak.