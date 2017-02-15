F.Bahçe, Beşiktaş ve G.Saray PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Hırvat teknik adam Igor Tudor'un sarı-kırmızılı takımdan 1.5 yıl için 2.2 milyon Euro alacağı öğrenildi.

Galatasaray'ın Alman yıldızı Podolski, 2.7 milyon Euro karşılığında Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer oldu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Barcelona'yı ağırlayan Paris-Saint Germain, müthiş bir maç çıkararak 4-0 kazandı.

Milli futbolcumuz Emre Çolak, Deportivo La Coruna'da 3. kez ayın futbolcusu seçildii.

Emre Çolak yine Deportivo'nun en iyisi

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Tudor: Galatasaray taraftarı gibisini görmedim

Juventus forması giyerken G.Saray'a karşı oynayan Tudor, ''Ben böyle bir atmosfer görmemiştim. İnanılmazdı.'' demişti.