F.Bahçe, Beşiktaş ve G.Saray PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle;
"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 10.02.2017 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 11.02.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 12.02.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."