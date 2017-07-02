F.Bahçe Dani Alves haberlerini yalanladı

Fenerbahçe'nin Juventus'tan ayrılan ve Manchester City'e imza atması beklenen Daniel Alves için transfer girişiminde bulunduğu iddia edilmişti.

Sarı-lacivertliler resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada böylebir durumun olmadığını duyurdu.

İşte o açıklama "Bugün bazı gazetelerde yer alan futbolcu Dani Alves'le kulübümüzün ilgilendiğine dair haberler yalandır.Bahse konu futbolcu ile kulübümüzün herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu tür yalan, asılsız haberlere itibar edilmemesini kamuoyuna duyururuz"