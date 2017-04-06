F.Bahçe Galatasaray'dan 2 loca istedi

Fenerbahçe yönetimi, 23 Nisan Pazar günü Türk Telekom Arena'da oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için sarı-kırmızılı yönetimden iki loca talep etti.

40 KİŞİ İÇİN 2 LOCA TALEBİ

TT Arena'ya gelecek olan Fenerbahçe taraftarının yanı sıra takıma destek vermek için sarı-lacivertli yönetimin 40 kişilik bir liste belirlediği ve bu isimlerin derbiyi izleyeceği iki loca için Galatasaray yönetimine çağrı yaptığı öğrenildi.

AZİZ YILDIRIM'IN CEZASI VAR

Galatasaray yönetiminin, ezeli rakibine vereceği cevap ise merakla bekleniyor. TT Arena'ya Fenerbahçe yönetimi kalabalık bir kadroyla çıkarma yapacak. Cezası bulunan başkan Aziz Yıldırım'ın ise derbiyi büyük ihtimalle Fenerbahçe TV'de izlemesi bekleniyor.