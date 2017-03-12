F.Bahçe Galatasaray'ı yine yendi

Spor Toto Basketbol Erkekler Süper Lig'i 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Galatasaray Odeabank'ı deplasmanda 79-75 yendi.

Sarı-lcivertliler maçın ilk yarısını 41-28 geride kapattığı karşılaşmada Galatasaray'ı yenerek, rakibine karşı 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalamış oldu. Fenerbahçe aynı zamanda Galatasaray'ı Abdi İpekçi'de üst üste üçüncü kez yenerek, rakibiyle bu sezon oynadığı 4 maçı da kazanmış oldu.

İki takım arasında oynanan son 11 maçta Galatasaray Odeabank'ın sadece 2 galibiyeti bulunuyor.

FENERBAHÇE SON ÇEYREKTE KAZANDI

Abdi İpekçi Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği Galatasaray Odeabank'ın 19-15 üstünlüğüyle geçildi.

Ev sahibi ekip ikinci çeyreğin başında geri dönüşünden sonra ilk maçına çıkan Eric McCollum ile ısrarla çembere giderek boyalı alandan sayılar buldu ve farkı sekize kadar çıkardı.Devrenin sonunda 7-0’lık seri yakalayan Ergin Ataman’ın öğrencileri soyunma odasına 41-28 önde gitti.

Galatasaray Odeabank üçüncü çeyreği de 56-50 önde kapatmasına rağmen son çeyrekte rakibinin etkili basketboluna karşılık veremeyince maçtan 79-75'lik mağlubiyetle ayrıldı.