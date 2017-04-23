F.Bahçe G.Saray'ı son dakika golüyle yendi

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, TT Arena'da Fenerbahçe'yi konuk etti.

Avrupa Kupaları açısından son derece kritik olan maçta Süper Lig'in 4. sırasındaki Galatasaray, 3. sıradaki Fenerbahçe'yle karşı karşıya geldi.

İLK YARIDA GALATASARAY ÜSTÜNDÜ

Karşılaşmaya ev sahibi avantajını da kullanarak iyi başlayan taraf Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip baskılı oynarken, Fenerbahçe oyunu kendi yarı sahasında kabul edip kontra atak kovaladı.

İlk yarının tek etkili pozisyonunda Volkan Demirel önce Yasin'in ardından Sneijder'in şutunda gole izin vermedi. Sarı-kırmızılı ekibin yüzde 71'lik topla oynama oranı yakaladığı ilk yarıdan gol sesi çıkmadı.

FENER 90'DA JOSEF'LE KAZANDI

İkinci yarıda da oyun anlamında önemli bir değişiklik olmadı. Galatasaray, çok adamla baskı kurmaya çalışırken, Fenerbahçe kaptığı toplarla hızlı çıkıp pozisyon aradı.

Galatasaray, ikinci yarının en önemli fırsatını sonradan oyuna giren Rodrigues ile yakaladı ama Volkan net pozisyonda gole izin vermedi. Fenerbahçe'nin en tehlikeli atağında ise Alper'in vuruşunda Muslera gole izin vermedi.

Maçın böyle bitmesi beklenirken sahneye Josef çıktı. Uzatmanın ilk dakikasında Şener'in ortasına çok iyi yükseldi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmayı da 1-0 kazanan Fenerbahçe, 2010-2011 sezonundan bu yana TT Arena'da ilk kez kazanırken, puanını 53'e yükseltti.

2 sezondur derbi galibieyeti alamayan Galatasaray ise 49 puanda kaldı.