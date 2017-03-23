F.Bahçe Harun Tekin için iki futbolcuyu gözden çıkardı

Gelecek sezon planlarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de kalede Volkan Demirel'le yoluna devam edecek yönetim, kale mevkisinde iki iyi isimle yola çıkmak istiyor.
Yönetimin hedefindeki ilk isim Bursaspor'un milli kalecisi Harun Tekin...
AATIF VE STOCH VERİLECEK
Taraftarla sorunları nedeniyle sezon sonu yeşil-beyazlı kulüpten kopmasına kesin gözüyle bakılan oyuncu için en önemli engel Harun'un 2020 yılına kadar olan sözleşmesi.
Fenerbahçe, Finansal Fairplay kriterleri nedeniyle bu transferi Harun'un bonservisine karşılık Aatıf ve Stoch'un önerip çözmeyi düşünüyor.