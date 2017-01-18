Fenerbahçe ile Gençlerbirliği berabere kaldı

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Fenerbahçe ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı.

F.BAHÇE DEVREYE ÖNDE GİRDİ

19 Mayıs'taki karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 24. dakikada Oleksandr Karavayev'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Başkent ekibinin cevabı gecikmedi ve 29. dakikada Serdar Gürler penaltıdan attığı golle 1-1 eşitliği getirdi. Karşılaşmanın 26. dakikasında Fenerbahçe'de İsmaik Köybaşı kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. İlk yarının 43. dakikasında Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Caner Koca attığı golle sarı lacivertli takımın ilk yarıyı 2-1 önde girmesini sağladı.

MAÇ BERABERE SONUÇLANDI

İkinci yarıya daha etkili başlayan Gençlerbirliği, maçın son 10 dakikasında baskısını artırdı ve 83. dakikada Vedat Muriqi'nin şık golüyle maça tekrar eşitliği getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.

İKİ TAKIM DA GARANTİLEDİ

Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 13'e, çıkartarak C Grubu'nu lider tamamlamayı garantiledi. Puanını 8'e çıkartan Fenerbahçe ise gruptan çıkmayı garantileyen diğer takım oldu.