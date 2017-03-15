F.Bahçe kabul etti Kjaer teklifleri beğenmedi

Fenerbahçe, UEFA'nın Finansal Fair Play kıskacı nedeniyle elindeki bazı yıldızları satmak istiyor. 2015 başında Lille'den 7.6 milyon Euro bonservisle transfer edilen Simon Kjaer bu isimlerin başında geliyor.

Danimarkalı oyuncuya geçtiğimiz yaz İngiltere Premier Ligi'nden devre arasında ise Japonya'dan teklifler geldi. Kjaer için önerilen bonservis bedelleri 10 milyon Euro civarındaydı.

Fenerbahçe yönetimi, bu rakamları makul bularak kararı Kjaer'e bıraktı. Ancak milli futbolcu, hayal ettiği rakamlara hiçbir teklifte ulaşamadı.

WEST HAM UNİTED TAKİPTE

Her fırsatta "Hayalim Premier Lig'de oynamak, Chelsea'de görev yapmayı istiyorum" açıklaması yapan Danimarkalı'ya 10 milyon Euroluk bonservis bedelini gözden çıkaran İngiliz ve Japon kulüpleri, yılda 4 milyon Euro net ücreti duyunca, transferden vazgeçti.

Kjaer'in sezon sonunda ayrılabilmek için takım arayışında olduğu öğrenildi. Yıldız stoperi listesinde bulunduran takımlar arasında Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United da bulunuyor.

2 SEZON 77 MAÇ 5 GOL 1 ASİST

Kjaer, sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemedi. Konya karşısında da oynayamayacak.