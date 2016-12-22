F.Bahçe otobüsüne yapılan saldırıda FETÖ izi

Trabzon’un Sürmene İlçesi’nde 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüsüne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

BEKÇİ FETÖ'CÜ ÇIKTI

15 Temmuz darbe girişimi gecesi emniyet müdürlüğündeki silah deposunun anahtarını sakladığı iddia edilen FETÖ/PDY şüphelisi bekçi Nurettin Ç.’nin, Fenerbahçe otobüsüne saldırı yapılan noktanın 50 metre uzağında nöbetçi olarak görev yaptığı belirlendi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Saldırının ardından olay yerinde görevli bekçi Nurettin Ç.'nin yanı sıra, gece nöbetçisi komiser Hüseyin G., ilçe müdür yardımcısı Ahmet E., ilçe müdürü Lütfi İ., dosyaya bakan Savcı Sait S., Hakim İsa K. ve soruşturmayı yürüten büro amiri Hüdai O. hakkında FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Bu arada Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili otobüste bulunanların ifadeleri alınması için İstanbul'daki adreslerine yazı gönderdi.