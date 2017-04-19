F.Bahçe, Panathinaikos'un başkanını çıldırttı

Temsilcimiz Fenerbahçe, THY Euroleague play off serisinin ilk maçında deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.
İlk yarıda rakibinden 14 sayı fark yiyen sarı-lacivertliler, ikinci yarıda muhteşem bir geri dönüş yaparak Yunan devini 71-58 mağlup etti.
İLK YARIDA YERİNDE DURAMADI
İlk yarı boyunca yerinde duramayan ve tahrik edici hareketlerde bulunan Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ise karşılaşma sonunda adeta çılgına döndü.
Panathinaikos 58-71 Fenerbahçe maçın özeti İZLE
MAÇ SONUNDA SESİ KESİLDİ
Bir ara 16 sayı farka ulaşan ancak temsilcimizden 13 sayı fark yiyen Yunan ekibinde maç sonu başkan Dimitris'in ilk yarıdaki halinden eser yoktu.