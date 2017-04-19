Ensonhaber.com'a dön

F.Bahçe, Panathinaikos'un başkanını çıldırttı

Panathinaikos-F.Bahçe maçında takımı 14 sayı öndeyken yerinde duramayan başkan Dimitris Giannakopoulos'un karşılaşma sonunda sesi kesildi.

F.Bahçe, Panathinaikos'un başkanını çıldırttı
Yorum Yap

Temsilcimiz Fenerbahçe, THY Euroleague play off serisinin ilk maçında deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.

İlk yarıda rakibinden 14 sayı fark yiyen sarı-lacivertliler, ikinci yarıda muhteşem bir geri dönüş yaparak Yunan devini 71-58 mağlup etti.

İLK YARIDA YERİNDE DURAMADI

İlk yarı boyunca yerinde duramayan ve tahrik edici hareketlerde bulunan Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ise karşılaşma sonunda adeta çılgına döndü.

Panathinaikos 58-71 Fenerbahçe maçın özeti İZLE

MAÇ SONUNDA SESİ KESİLDİ

Bir ara 16 sayı farka ulaşan ancak temsilcimizden 13 sayı fark yiyen Yunan ekibinde maç sonu başkan Dimitris'in ilk yarıdaki halinden eser yoktu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM