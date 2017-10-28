F.Bahçe Yunanistan'da yıkıldı

G.Saray yönetimi, F.Bahçe'nin Asamoah için devreye girmesi ardından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Igor Tudor, puan farkının suni olduğunu söyleyen Aykut Kocaman'a, "Bence de fark suni! Daha da artar" diyerek cevap verdi.

Galatasaray yönetimi, Ümit Milli Takım'da da oynayan Nimesli Umut Bozok'u transfer etmek için girişimlere başladı.

Denetim Kurulu Üyesi İlhan Aydoğdu, Fenerbahçe'nin toplam borcunun 300 milyon 47 bin 719 TL olduğunu açıkladı.

1 Boksör olan Baki Mercimek rakibini yendi Beşiktaş'ın eksi futbolcusu Baki Mercimek, katıldığı boks yarışmasında rakibi Ramazan Kalyoncu'yu mağlup etmeyi başardı.

2 Naim Süleymanoğlu beyin kanaması geçirdi Milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu, beyin kanamasına bağlı ödem nedeniyle yoğun bakıma alındı.

3 Caner'e verilen 6 maçlık cezanın nedeni TFF'nin, Caner Erkin'in özür dileyerek suçunu kabul etmesinin ardından harekete geçtiği ortaya çıktı.

4 Tudor'dan Aykut Kocaman'a puan farkı cevabı Igor Tudor, puan farkının suni olduğunu söyleyen Aykut Kocaman'a, "Bence de fark suni! Daha da artar" diyerek cevap verdi.

5 G.Saray'dan Asamoah açıklaması: F.Bahçe rüya görüyor G.Saray yönetimi, F.Bahçe'nin Asamoah için devreye girmesi ardından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

6 Hikmet Karaman: İngilizler Ozan'ı istiyor Crystal Palace Kulübü yetkilileriyle görüştüğünü söyleyen Hikmet Karaman, "Ozan Tufan'ı yakından takip ediyorlar" dedi.

7 Rodallega: Bana 'f...g black' dedi Trabzonsporlu Rodallega, Çorumlu Yakup’un ırkçılığın yaptığını, bu yüzden kendisini tutamadığını söyledi.

8 Ayşe Begüm Onbaşı 100. madalyasını kazandı 16 yaşındaki milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Bulgaristan'daki turnuvada 100. madalyasını kazandı.

9 Galatasaray'dan Umut Bozok atağı Galatasaray yönetimi, Ümit Milli Takım'da da oynayan Nimesli Umut Bozok'u transfer etmek için girişimlere başladı.