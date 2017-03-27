F.Bahçe'de gündem yine Ben Arfa

PSG’de forma şansı bulamayan Tunus asıllı yıldız Hatem Ben Arfa, Fransız devinden ayrılma noktasına geldi.

MENAJERİ DOĞRULADI F.BAHÇE DEVREDE

Ben Arfa’nın menajeri de Fransız basınına bu yönde demeçler verirken, oyuncuyu yakın takibi bırakmayan Fenerbahçeli yetkililer, transfer için devreye girdi.

Uzun süredir her gelişmeyi yakından takip eden Sarı-Lacivertliler’in önümüzdeki günlerde Ben Arfa ve menajeri ile bir görüşme gerçekleştirebilecekleri ileri sürüldü.

Sezon sonunda oyuncuyu kiralamak için girişimlerde bulunmaya hazırlanan Fenerbahçeli kurmaylar, böylece hem takıma yıldız kazandırmayı hem de çok önemli bir mevkii eksiğini doldurmayı hedefliyor.

Öte yandan PSG teknik heyeti ve yönetiminin de Ben Arfa’ya başka takıma gitmesi için izin verdiği kaydedildi.