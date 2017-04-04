F.Bahçe'de Hollandalılar kriz çıkardı

Fenerbahçe Kulübü sezon sonu yollarını ayırmayı planladığı futbolculardan bonservis geliri elde etmeyi düşünüyordu. Bu isimlerin başında da Van der Wiel ile Robin van Persie geliyor.

İKİ OYUNCUNUN MALİYETİ DE YÜKSEK

Geçtiğimiz günlerde Van der Wiel'in menajeri ile yapılan görüşmede detaylar masaya yatırıldı. Sezon başı üç yıllığına toplamda 12 milyon euroluk bir sözleşmeye imza atan Hollandalı futbolcunun iki yıl daha kontratı bulunuyor.

Van der Wiel gönderilmesine karşılık kontratının yarısı olan 4 milyon euroyu talep etti. Sarı-lacivertli yönetim ise bu miktarı ödemeye yanaşmadı. Yönetimin 1.5 - 2 milyon euroya futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.

Van Persie için de benzer bir durum geçerli. Bir yıl daha kontratı bulunan yıldız futbolcunun geliri 5 milyon euronun üzerinde. Van Persie de bu ücreti bırakmak istemiyor.

Cazip ve iyi ücretli bir teklif gelmemesi durumunda Hollandalı yıldız için de benzer bir yola başvurulması gerekecek. Van Persie'nin menajeri de yapılan görüşmede bu durumu vurguladı.