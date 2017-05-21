F.Bahçe'de sezon bitince uygulanacak 4 plan

Fenerbahçe yönetimi gelecek sezona takımın kusursuz şekilde hazırlanması adına tüm şartları oluşturmak istiyor. 2 sezondur futbolcuların sezon öncesi hazırlıklarının tam anlamıyla doğru şekilde gerçekleşmediğini düşünen sarı-lacivertli idareciler bu kez problem yaşanmaması adına tüm önlemleri alacak.

AYKUT KOCAMAN GELECEK

1- Dick Advocaat'tan boşalacak olan teknik direktörlük koltuğu hemen doldurulacak. Sarı-lacivertlilerin bu göreve Atiker Konyaspor'un hocası Aykut Kocaman'ı getirmesine artık kesin gözüyle bakılıyor.





TRANSFER EDİLECEK BÖLGELER BELLİ

2- Takviye yapılacak olan mevkiler büyük ölçüde belirlendi. Hem sol bek hem de sol açığa oyuncu almayı planlayan yönetim, orta saha, santrfor ve Volkan Demirel'i zorlayacak bir kaleci de transfer edecek. Amaç takımın kampa eksiksiz şekilde gitmesi.





ERKEN SEZON AÇILIŞI

3- Sarı lacivertli takım sezonu Topuk Yaylası'nda erken açacak. Hazırlık maçları için ise Avrupa'ya gidilecek. Yönetim maç programını erkenden yapmayı hedefliyor. Rakipler ise Avrupa'nın güçlü temsilcileri olacak.

FUTBOLCULAR TESTTEN GEÇİRİLECEK

4- Fenerbahçeli futbolcular iki sezondur sezon öncesinde testlerden geçirilmiyor. Bu defa ise testler uygulanacak ve tüm oyuncuların raporları çıkartılacak. Antrenman programları bilimsel veriler doğrultusunda hazırlanacak.