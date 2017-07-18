F.Bahçe'de Valbuena ve Dirar tehlikesi

Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi maçları öncesinde yeni transferlerden birini kadroya yazamama tehlikesi bekliyor.

Sarı-lacivertliler birkaç gün içinde bonservis geliri elde edeceği bir futbolcu satışı yapamazsa Mathieu Valbuena veya Nabil Dirar'dan birini iki maçta oynatamayacak.

OYUNCU SATILMASI ŞART

Emenike'yi Olimpiakos'a satan Fenerbahçe, bu transferden elde edilen gelirin hem Mathieu Valbuena, hem de Nabil Dirar için ödenen toplam bonservis bedellerini karşılamaması nedeniyle sorun yaşıyor.

Miroslav Stoch ve Gregory van der Wiel gibi isimleri satmaya çalışan sarı-lacivertli ekip, herhangi bir oyuncu satışı gerçekleştiremezse Valbuena veya Dirar ikilisinden birisini UEFA listesine dahil edemeyecek.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz-Mladost Podgorica eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Mladost Podgorica, deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 kazanmıştı.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın olumsuz bir durum halinde kadroya Valbuena'yı yazdırması beklense de tecrübeli teknik adamın Monaco maçında bu seçime dair denemelerde bulunması bekleniyor.