F.Bahçe'de yeni Van Persie krizi

Geçtiğimiz sezon başında Manchester United'tan Fenerbahçe'ye transferi olay olan Robin van Persie artık istenmeyen adam durumunda.

AYRILMAK İSTEMİYOR

Yönetim bu sezonki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Hollandalı yıldızı sezon sonunda takımdan göndermek istiyor. UEFA ile anlaşması olan sarı-lacivertliler böylece hem maaş hem de transfer bütçesinde önemli bir boşluk yaratmayı hedefliyor.

Fakat Fenerbahçe ile Van Persie'nin yollarının ayrılması hiç kolay gözükmüyor. Çünkü şu anda yılda 5.5 milyon Euro kazanan Hollandalı forveti isteyen kulüplerin teklifleri bu rakamın yanına bile yaklaşmıyor.

RVP de bu nedenle yapılan teklifleri hemen geri çeviriyor.

ÇİN TAKIMLARINA UZAK

Çin'den önemli teklifler alan Van Persie şu anda Uzak Doğu'ya gitmeye soğuk yaklaşıyor.

Ada ve Hollanda kulüpleri ise oldukça düşük maaşlar teklif ettiği için görüşmeler başlamadan sona eriyor. F.Bahçe ile 2018'e kadar sözleşmesi olan 34 yaşındaki futbolcu 1 yıl daha 5.5 milyon Euro kazandıktan sonra ayrılığı düşünüyor. Bu da Sarı-Lacivertli yönetimin tüm planlarını bozuyor.

SAKATLIKLAR BAŞINA BELA OLDU

Bu sezon gösterdiği performansla Fenerbahçe tribünlerini bile karşısına alan Robin Van Persie özellikle yaşadığı sakatlıklarla dikkat çekiyor.