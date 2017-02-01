F.Bahçe'den 4 yıl sonra ilk transfer

Fenerbahçe, futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminde 4 yıl sonra ilk kez kadrosuna takviye yaptı.

Son yıllarda yaz transfer dönemini hareketli geçiren sarı-lacivertliler, geride kalan 3 sezonda ara transfer döneminde sessiz kalmayı tercih etmişti.

Fenerbahçe, bu sezonun ikinci transfer ve tescil döneminde birçok oyuncuyla gündeme gelmesine rağmen tek bir ismi kadrosuna kattı.

TEK TAKVİYE KARAVAİEV

Sarı-lacivertli ekip, ocak ayındaki tek transferini Ukrayna'da Zorya forması giyen ve bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan orta saha oyuncusu Oleksandr Karavaiev'i sezon sonuna kadar kiralayarak gerçekleştirdi.

Karavaiev'den önce son olarak 2012-2013 sezonunun devre arasında transfer yapan Fenerbahçe, söz konusu dönemde Emre Belözoğlu, Reto Ziegler ve Pierre Webo'yu renklerine bağlamıştı.

MEHMET EKİCİ OLMADI

Sarı-lacivertli yönetim, 4 yıl sonra ara transfer döneminde sessizliğini bozsa da hem teknik direktör Dick Advocaat'ın hem de taraftarlarının beklentisini karşılayamadı.

Hemen hemen her basın toplantısında kadrosunun yetersiz olduğunu ve ofansif bir orta saha oyuncusuna ihtiyaç duyduğunu açıklayan Advocaat'ın isteği, karşılıksız kaldı.

Başta Trabzonspor'un futbolcusu Mehmet Ekici olmak üzere "10 numara" pozisyonunda oynayan birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertli yönetim, transfer döneminin son gününe kadar çalışmalarını sürdürse de bu mevkiye takviye yapmayı başaramadı.

FFP ETKİLİ OLDU

Fenerbahçe'nin transfer politikasında UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) sınırları da etkili oldu.

Sattığı futbolculardan kazandığı kadar transfere para harcayabilen Fenerbah