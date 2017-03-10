F.Bahçe'den Alanya'da müthiş geri dönüş

Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk oldu.

ALANYASPOR'DAN 15 DAKİKADA 2 GOL

Maça çok istekli başlayan ev sahibi Alanyaspor henüz 2. dakikada Fernandes'in golüyle öne geçti. Golden sonra baskısını devam ettiren Alanyaspor'un ikinci golü ise Vagner Love'dan geldi.

Ceza sahası üstünde topla buluşan Love, düzgün bir vuruşla topu Fenerbahçe ağlarına gönderdi.

FENERBAHÇE GERİ DÖNDÜ

İlk 15 dakikada attığı 2 golle Fenerbahçe'yi şoka uğratan Alanyaspor yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve farkı artırma şansını iyi kullanamadı.

Fenerbahçe yediği gollerin şokunu atlattıktan sonra oyuna hükmeden taraf oldu. Sarı-lacivertliler önce 31. dakikada Omerou'nun kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi.

39. dakikada ise bu kez sahneye Fernandao çıktı. Organize gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahasında topla buluşan Lens boş durumdaki Fernadao'yu gördü, Brezilyalı futbolcuya ise sadece topa dokunmak kaldı.

Devrenin sonlarına doğru Fenerbahçe Lens'in ortasında Mehmet Topal ile üçüncü golü buldu ancak hakem Ali Palabıyık ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Alanya'da tempolu ve bol gollü geçen ilk 45 dakika 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

AATİF FENERBAHÇE'Yİ ÖNE GEÇİRDİ

İlk yarının son bölümünde attığı gollerle moral bulan Fenerbahçe, ikinci yarıya da iyi başladı. Kontrolü rakibine vermeyen sarı-lacivertliler 58. dakikada Aatif'ın attığı golle maçta ilk kez öne geçti ve skor 3-2 oldu.

FENERBAHÇE 2-0'DAN MAÇI ÇEVİRDİ

Fenerbahçe, ilk 15 dakikasında 2-0 geriye düştüğü maçta Alanyaspor'u 3-2 yenmeyi başardı. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle puanını 44'e yükseltirken, Alanyaspor 25 puanda kaldı.