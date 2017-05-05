F.Bahçe'den Konoplyanka için 10 milyon Euro

Almanya'nın en önemli yayın organlarından Bild çok flaş bir iddiayı gündeme getirdi.

Gazeteye göre Fenerbahçe, Schalke'de kiralık olarak forma giyen Yevhen Konoplyanka'yı transfer etmek istiyor. B

ild, Sarı- Lacivertliler'in Ukraynalı kanat oyuncusu için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığını da öne sürdü.

16 MAÇTA 1 GOL

Bonservisi Sevilla'da olan ve İspanyol kulübü ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Konoplyanka, Schalke'de bekleneni veremedi. Yıldız futbolcu Bundesliga'da oynadığı 16 maçta 1 gol atabildi.

PARAMETRELER KARŞILANDI

Schalke’nin sportif direktörü Heidel, Ukraynalı yıldızın Fenerbahçe yolunda olduğunu belirterek, “Parametreler karşılandı” diye konuştu

Bonservisi Sevilla'da olan ve bu sezon Schalke 04'te kiralık oynayan Yevhen Konoplyanka artık Fenerbahçe'ye çok yakın... Schalke, yaşadığı uyum sorunu nedeniyle Ukraynalı kanat oyuncusuyla yola devam etmek istemiyor. Bild gazetesi bu haberi sayfalarına taşırken, Fenerbahçe'nin Konoplyanka için önemli girişimlerde bulunduğunu da yazdı.

Schalke Sportif Direktörü Christian Heidel ise bu haberle ilgili "Parametreler karşılandı" diyerek Fenerbahçe- Konoplyanka-Sevilla üçgeninde mali konularda anlaşma sağlandığını işaret etti.