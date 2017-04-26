Volkan Demirel'in sözleşmesi uzatılıyor

15 yıldır Fenerbahçe'nin kalesini koruyan, adını kulüp tarihine yazdıran Volkan Demirel'in sezon sonunda bitecek sözleşmesi için yönetim harekete geçti. Tecrübeli kaleciye 2 yıllık yeni kontrat teklif edilecek.

2 YILLIK TEKLİF YAPILACAK

Sarı-Lacivertliler'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncuların başında Volkan Demirel geliyordu.

Yıldız file bekçisiyle yeni kontrat yapılmasına kesin gözüyle bakılsa da bu konuda bir gelişme yaşanmamıştı. Ancak 1-0 kazanılan Galatasaray derbisinin ardından yönetim harekete geçti.

Her fırsatta futbolu Fenerbahçe'de bırakacağını söyleyip, "Tribünden geldim, tribüne döneceğim. Fenerbahçe forması benim için farklı bir anlam ifade ediyor" diyen Volkan Demirel'e 2 yıllık yeni kontrat teklif edilecek.

Yönetim ile Volkan arasındaki görüşmenin bu hafta yapılması bekleniyor. 15 yıldır Sarı-Lacivertliler'in kalesini koruyan ve kulüp tarihine adını yazdıran tecrübeli file bekçisinin ilk görüşmede teklife 'evet' demesine kesin gözüyle bakılıyor. Hayali 40 yaşına kadar Fenerbahçe kalesini korumak olan Volkan, yönetimin sunacağı maddi şartları kabul etmeye hazır.

OSPİNA İLE ÖN ANLAŞMA YAPILDI

Rüştü Reçber, Volkan Babacan, Mert Günok, Fabiano gibi birçok isimle rekabete girip sonunda eldivenlerin sahibi olan Volkan Demirel'in yeni sezonda da dişli bir rakibi olabilir.

Fenerbahçe Yönetimi, Kolombiyalı file bekçisi David Ospina ile 4 yıllık ön anlaşma yaptı. Sarı- Lacivertliler şimdi Arsenal'i ikna etmeye çalışıyor. Eğer Ospina transferi tamamlanırsa, Volkan belki de Fenerbahçe kariyerindeki en zorlu rekabetini yaşayacak.