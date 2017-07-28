F.Bahçeli Antic açtığı davayı kaybetti

2015’te yaşanan olayda Pero Antic ile o dönemdeki takım arkadaşı Thabo Sefolosha bir bar çıkışında polisler ile tartıştı. Antic olay sonrası gözaltına alındı ancak sonrasında hakkındaki suçlamalar düştü.

DAVA AÇTI KAYBETTİ

Antic olayların yaşandığı sırada polislerin kendisine orantısız şiddet uyguladığı gerekçesiyle New York Polis Departmanı’na 25 milyon dolarlık bir dava açtı.

Mahkemede ifade veren polisler, Antic’in Thabo’yu göz altına almaya çalışan polis memurunu omuzundan tutarak çektiğini söyledi. Antic de polislerin kendisini yere ittiğini ifade etti.

TMZ Sports’un haberine göre mahkeme doktorlarının raporları doğrultusunda, jüri Antic’e orantısız şiddet uygulanmadığına karar verdi ve dava dosyası kapandı.