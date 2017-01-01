F.Bahçeli basketbolcu: Ben de Reina'daydım çok korktum

Fenerbahçeli basketbolcu Jantel Lavender, saldırı anında Reina'da olduğunu dışarı çıkamadığı için çok korktuğunu söyledi.

F.Bahçeli basketbolcu: Ben de Reina'daydım çok korktum
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Kadınlar Basketbol Ligi'nde yer alan Fenerbahçe'den Jantel Lavender, Yakın Doğu Üniversitesi'nden Essence Carson ve Bellona AGÜ'den Chelsea Gray, saldırının yapıldığı mekanın yanındaki gece kulübünde olduklarını söylediler.

ÇOK KORKTUK

AP'ye konuşan üç oyuncu, saldırıyı öğrenince çok korktuklarını belirtirken, bir süre kulüpten dışarı çıkmalarına izin verilmediğini ifade ettiler.

Üç oyuncu da yaz aylarında WNBA takımlarından Los Angeles Sparks'ta forma giyiyor.

Twitter hesabından yaşadıkları olayla ilgili bilgi veren Essence Carson, iyi olduklarını da belirtti.

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