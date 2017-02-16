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F.Bahçeli basketbolcu Ekpe Udoh Anıtkabir'i ziyaret etti

Atatürk'e hayran olduğunu sık sık dile getiren Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Ekpe Udoh, Anıtbakir'i ziyaret edip selfie çekildi.

F.Bahçeli basketbolcu Ekpe Udoh Anıtkabir'i ziyaret etti
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Daha önce kişisel Twitter adresinden Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını öğrenmek için takipçilerinden kitap tavsiyesi isteyen Ekpe Udoh, hazır Ankara’dayken Atatürk’ün kabrini ziyaret etti.

SELFİE ÇEKİLDİ

Dün oynanan çeyrek final maçı sonrası takım İstanbul’a dönmeden önce Anıtkabir’e giden Ekpe Udoh, bir de hatıra fotoğrafı çekildi.

ÇOK ETKİLENDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Ekpe Udoh, geçtiğimiz ay Socrates Dergisi’ne verdiği röportajda Atatürk’ün yaptıklarından çok etkilendiğini ve Ankara’ya gittiğinde Anıtkabir’i ziyaret etmek istediğini söylemişti.

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