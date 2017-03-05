F.Bahçeli futbolculardan Lens'e büyük jest

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarların büyük beğenisini kazanan Jermain Lens, hafta içi aldığı babasının ölüm haberiyle yıkıldı. Yıldız oyuncu babasının cenazesi için Hollanda'ya gitti.

OSMANLI MAÇI İÇİN DÖNDÜ

Surinam asıllı Hollandalı Lens, Surinam cenazelerinin birkaç gün sürmesinden dolayı izinli olmasına rağmen Osmanlıspor maçı için cenaze törenini beklemeden geri döndü.





MAÇ ÖNCESİ ANLAMLI TİŞÖRT

Fenerbaçeli futbolcular da Jermanin Lens'in acısını paylaşmak için sahaya R.I.P (Rest In Peace - Huzur içinde uyu) tişörtleri ile sahaya çıktılar.





Sarı-lacivertli oyuncuların giydiği tişörtlerin üstünde ayrıca Lens'in babasının ismi olan Ricardo Wilfred Lens, yine babasının doğum yılı olan 1957 ve sonsuzluk işareti yazılıydı.

'HARİKA BİR DAVRANIŞ'

Maç öncesi yayıncı kuruluşa Lens'in İstanbula dönüşünü yorumlayan Advocaat; ''Lens çok güzel, harika bir davranış sergiledi. Çok çok zor bir durum Surinam'da cenaze işlemleri farklı işliyor. Biz zaten Lens'in geleceğini biliyorduk'' dedi.

OSMANLISPOR DA UNUTMADI

Öte yandan Osmanlıspor da Lens'in babasını unutmadı ve sahaya 'Başın sağolsun Jermain Lens' yazılı pankart ile çıktı.