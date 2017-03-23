F.Bahçeli Kjaer: Hagi gibisi gelmedi

Fenerbahçe defansının bel kemiği Kjaer, kaptanı olduğu Danimarka Milli Takımı'nın Romanya ile oynayacağı kritik maç öncesinde Danimarka basınına konuştu.

"ARTIK HAGİ'LERİ YOK"

Romanya deplasmanının çok önemli olduğuna dikkat çeken Kjaer, ''Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na katılmak çok istiyoruz. 2014 ve 2016'daki turnuvalarda diğer takımlar oynarken, bizim maçları evimizden takip etmemiz çok kötüydü. Bunu tekrar yaşamak istemiyorum.'' dedi.

Kjaer, Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi hakkında da konuştu. Danimarka'nın kaptanı, ''Romanya'ya karşı oynadığımı hatırlamıyorum. Ancak artık onların Gheorghe Hagi gibi futbolcuları yok. Onun gibisi gelmedi. Genç bir takımları var. Biz de öyleyiz. Kadromuzu genç futbolcular üzerine kurduk.'' şeklinde konuştu.

Danimarka, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 6 puanla 3. sırada yer alırken Romanya, 4 maç sonunda topladığı 5 puanla 4. sırada bulunuyor.