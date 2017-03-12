F.Bahçeli taraftarlar maç sonu marketi talan etti

Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçtan sonra sarı-lacivertli taraftarlar Manavgat'ta bir marketi soydular.

Hırsızlığı fark edip aldıklarını geri bırakmaları ya da parasını vermeleri konusunda uyaran market sahibi ise polise gitmemesi için tehdit edildi.

ALIP KAÇTILAR AMA

Sayıları 20'nin üzerinde olan gruptan bazılarının marketten çaldığı cips, dondurma ve alkollü içeceklerle bindikleri otobüs, 500 metre bile gitmeden polis tarafından durduruldu.

Market sahibinin parasını vermeleri halinde şikayetinden vazgeçeceğini söylemesi üzerine taraftarlar, aralarında topladıkları parayı market sahibine ödediler. İşyeri sahibinin şikayetinden vazgeçmesinin ardından hırsızlık olayına karışan taraftarlar serbest bırakıldı.

Olay geçtiğimiz Cuma akşamı Aytemiz Alanyaspor- Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından yaşandı. Karşılaşmanın ardından otobüsle Alanya'dan İstanbul'a hareket eden taraftarlar, Manavgat'ta otobüsten inerek markete gelerek cips, dondurma ve alkollü içecek çaldılar.

SANİYE SANİYE KAMERADA

Taraftar grubunun markete gelip alkollü içecek istemeleri üzerine işyeri sahibi Kadir Taşatan, yasa gereği alkollü içecek satamayacağını söyledi. Ancak Taşatan iddiaya göre bazı taraftarlar tarafından tehdit edilip aralarında sözlü tartışma yaşanırken bir grubun marketin önündeki tezgah ve dolaptan hırsızlık yapmaları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın ardından polisin kısa sürede durdurduğu otobüste bulunan taraftar grubu Manavgat Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Karakoluna götürülürken ifadelerinin ardından tekel bayiinin sahibinin zararının karşılanması durumunda davacı olmayacağı sözü üzerine aralarında topladıkları para ile bayiinin zararını ödeyip yollarına devam ettiler.