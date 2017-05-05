F.Bahçeli voleybolcu Kim: Aziz Başkan beni evlendirecek

Sezonu, Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Kupa Voley şampiyonu olarak tamamlayanFenerbahçe'nin ekibin önemli isimlerinden Yeon Koung Kim, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BAŞKAN EVLENMEM İÇİN BİRİNİ BULACAK"

Güney Koreli oyuncu Kim, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım'ın kendisini Türkiye'de evlendirmek istediği yönündeki şakalarının hatırlatılması üzerine esprili bir şekilde, "Türkiye'de 6 yıldır yaşıyorum. Bu konu hep konuşuluyor ama ben sadece bekliyorum. Bilmiyorum. Umarım başkan evlenmem için yakında birini bulacak. Bakalım göreceğiz." ifadelerini kullandı.