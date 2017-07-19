F.Bahçelilerden Fatih Terim'e Volkan Demirel tepkisi

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, birkaç gün önce yaşanan kavgayla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Terim, ailesini korumak için kendisini arayan Selahattin Aydoğdu'nun edepsiz teklifine icabet ettiğini söyledi.

VOLKAN'A NEDEN SAHİP ÇIKMADIN?

Terim'in bu sözlerinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar tecrübeli teknik adama, Kazakistan maçında kendisine eşine ve küçük kızına küfür edildiği için sahayı terk eden Volkan Demirel'e neden sahip çıkmadığını sordu.

Sarı-lacivertli taraftarların sosyal medyadaki en büyük gücü olan 12numara.org hesabı, konu Volkan olduğunda Terim'in aynı şekilde davranmadığını belirten paylaşımlarda bulundu.