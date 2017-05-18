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F.Bahçe'nin efsane hocası Veselinovic hayatını kaybetti

Fenerbahçe'yi 1988-1989 sezonunda şampiyonluğa ulaştıran Todor Veselinovic, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

F.Bahçe'nin efsane hocası Veselinovic hayatını kaybetti
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Fenerbahçe’nin efsane teknik direktörlerinden 1930 doğumlu Todor Veselinovic, Atina’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

103 GOLLÜ ŞAMPİYONLUĞUN MİMARIYDI

1984-1985 ve 1988-1990 sezonlarında Fenerbahçe’yi çalıştıran Todor Veselinovic, 1988-1989 sezonunda takımı 103 golle şampiyon yaparak Türk futbol tarihine geçmiştir.

1 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Veselinovic, 1997 yılında da yarım sezon Fenerbahçe’nin başına geçmişti. Veysel lakaplı emektar teknik adam, yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu.

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