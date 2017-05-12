F.Bahçe'nin gündemindeki Taison Shakhtar'a rest çekti

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde en önemli transfer hamlesi Shakhtar Donetsk'ten Taison. Sarı-lacivertliler, bu oyuncu için tüm şartları zorlamaya hazır.

15 MİLYON EURO İSTEDİLER

Ukrayna ekibi, 2013 Ocak ayında 20 milyon dolara Metalist'ten transfer ettiği Brezilyalı yıldıza, 5 yıllık sözleşme yapıp yılda 2 milyon dolar ödediği için bedelsiz gitmesini istemiyor.

Fenerbahçe, bu oyuncu için Shakhtar'ın kapısını çalıp, 6 aylık bonservisi için ne kadar istendiğini sordu. Ukrayna'dan gelen, "15 milyon Euro" yanıtı yönetimi adeta şok etti.

Fenerbahçe teşekkür edip konuyu kapattı ancak Taison'a da "Bonservisini alıp gelirsen seninle anlaşırız" mesajını verdi.

HAZİRAN'I BEKLEMEK ŞART

Shakhtar kulübünün içinde şu anda takımın önemli isimleri Taison ve Marlon'un yıllık ücret nedeniyle kazan kaldırmaları bir numaralı gündem maddesi.

Taison ve Marlon yılda 2 milyon dolar kazanırken, bir diğer Brezilyalı Bernard'ın yılda 4 milyon dolar alması, takımın içine dinamiti koymuş durumda. Taison, "Ya bonservisimi bedelsiz verin ya da Ocak ayına kadar bekleyip bedava ayrılırım" restini çekti.

Shakhtar büyük bir sürpriz yapıp Taison'a yıllık 4 milyon dolar önermezse, oyuncu ya Haziran ya da Ocak ayında serbest kalacak. Taison serbest kaldığı anda Fenerbahçe transferde en güçlü aday.

Kariyeri boyunca 301 maçta forma giyen Taison Barcellos Fereda; 65 gol attı. 40 kez sarı, 4 kez de kırmızı kart gördü. Brezilyalı oyuncu, 2012-13 sezonunda transfer olduğu Shakhtar'da 160 maçta görev yaptı. 28 gol attı, 10 gole de asistle katkı verdi.