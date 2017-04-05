F.Bahçe'nin hedefinde 5 gurbetçi var

Trabzonspor'un gurbetçi futbolcusu Mehmet Ekici ile gelecek sezon için her konuda anlaşan Fenerbahçe, kadroyu başka gurbetçi oyuncularla da güçlendirmek istiyor.

EN AZ 3 TRANSFER YAPILACAK

Dortmund'da bir türlü oynayamayan Nuri Şahin'le temasa geçen Sarı-Lacivertliler, Darmstadt'ta stoper olarak oynayan Aytaç Sulu, Hoffenheim'ın ön liberosu Kerem Demirbay, Hannover'in sol açığı Kenan Karaman ve Fortuna Düsseldorf orta sahasında görev yapan Kaan Ayhan'la görüşüyor.

Oyuncularla ve kulüpleriyle temasta olan Fenerbahçe Yönetimi bu oyunculardan en az 2-3 isimi kadroya katmayı planlıyor.

Dortmund'da şans bulamayan Nuri Şahin'in Fenerbahçe'nin teklifine olumlu yaklaştığı ortaya çıktı.

KJAER SATILIRSA STOPER ALINACAK

Kjaer'in astronomik bir fiyatla satılması halinde stopere de takviye yapacak olan Fenerbahçe Darmstad'ın stoperi Aytaç Sulu ve Fortuna Dusseldorf'ta hem orta saha hem stoper olarak görev yapan Kaan Ayhan'dan mutlaka birini renklerine katmayı planlıyor. Fenerbahçe Yönetimi gurbetçi oyuncuların transferleri için ekonomik bir bütçe ayırdı.