F.Bahçe'nin Lens planı hazır

Fenerbahçe, Lens'i tutabilmek için stratejisini oluşturdu. Adım adım hareket edilecek ve koşulların en uygun hale gelmesiyle düğmeye basılacak.

SUNDERLAND SATMAK İSTİYOR

Büyük ihtimalle küme düşecek olan Sunderland'ın, vergilerle ücreti 4.5 milyon Pound olan Lens'e bu rakamı veremeyeceği öngörülüyor.

F.Bahçe, 11.5 milyon Euro'ya Sunderland'a transfer olan oyuncuya en az 10 milyon Euro bonservis bedeli biçileceğini düşünüyor. Ancak muhtemelen bu parayı ödeyecek kulüp çıkmayacağı için sarı lacivertliler, Lens'i tekrar kiralama formülünü deneyecek.

Sunderland, oyuncusunu satmak isterse astronomik rakamlara çıkılmayacak.