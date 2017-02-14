F.Bahçe'nin rakibi Krasnodar'a iyi haber

Rus ekibinin deneyimli savunma oyuncusu Andreas Granqvist, grup aşamasının son maçında Nice karşısında direkt kırmızı kart görmüştü.

KASIT YOK, SİCİL TEMİZ

Rakibinin ayak bileğine basarak çok sert bir hareket yapan İsveçli futbolcunun durumunu görüşen UEFA Disiplin Komitesi 26 Ocak'ta aldığı kararla, oyuncuya iki maç men cezası vermişti. Bunun üzerine Krasnodar itirazda bulundu, Granqvist'in hareketi kasıtlı yapmadığını, ayrıca kariyeri boyunca da bu tip sert hareketler yapan bir isim olmadığını savunarak cezada indirim talep etti.

İSTANBUL'DA SAHADA

UEFA Tahkim Kurulu konuyu görüştü ve Rus ekibinin yaptığı itirazı haklı buldu. İlk aldığı kararı değiştirerek, futbolcunun cezasını 1 maça indirdi. Fenerbahçe ile Rusya'da yapılacak maçta forma giyemeyecek Granqvist, İstanbul'daki rövanşta ise forma giyme şansı yakaladı.

BU SEZON 26 MAÇTA OYNADI

İsveç Milli Takımı oyuncularından olan Andreas Granqvist, Krasnodar'a üç yıl önce İtalya'nın Genoa takımından transfer oldu. Rus ekibinin en istikrarlı isimlerinden olan 31 yaşındaki stoper, sezon 16'sı lig olmak üzere toplam 26 maçta forma giydi.