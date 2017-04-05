F.Bahçe'nin transfer bütçesi 2.5 milyon euro

Fenerbahçe'de kiralama dönemi başlıyor. Bu sezon yaşanan hayal kırıklığı sonrası daha güçlü bir takım kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertli yönetim kadroya yapılacak takviyeleri daha çok bu yolla gerçekleştirecek.

2.5 MİLYON EURO TRANSFER BÜTÇESİ

Bunun en önemli sebebi ise UEFA'dan gelen transfer kısıtlaması. Bonservisli oyuncu almak için yaklaşık 2.5 milyon euroluk bir bütçesi bulunan yönetim, bu nedenle ya sözleşmesi biten ya da kiralanabilen oyunculara yöneldi.

Yüksek bonservis ücreti ödeme şansı olmayan Fenerbahçe, ancak bir oyuncu satması durumunda kendisine ek kaynak yaratabilecek.

UEFA'nın mali açıdan takibinde olan sarı-lacivertliler kiralık oyuncuların kadroya katılması durumunda ekonomik açıdan sıkıntıya girmeyecek.