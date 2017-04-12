F.Bahçe'nin transfer politikası değişiyor

Fenerbahçe'de yeni sezon ile birlikte oyuncu profili değişiyor. Sarı-lacivertliler gerek ekonomik gerekse de sportif sebepler nedeniyle oyuncu tercihlerini farklı kullanacak.

YILDIZ DÖNEMİ SONA ERİYOR

Artık transferde yıldız oyuncu yerine takım oyuncusu alınacak. Yönetim savaşan, mücadele eden, sorun çıkarmayan, antrenman devamlılığı olan ve takımı ön planda tutan oyuncular üzerinde çalışmalar yapıyor.

Geçen sezon iki yıllık bir planlama çerçevesinde Terraneo ve Pereira ikilisi ile yola çıkan sarı- lacivertliler bu çerçevede Nani ve Van Persie gibi önemli yıldız isimleri kadroya dahil etmişti.

Ancak gelinen noktada bu hedefe ulaşılamadı. Geçen sezon iki futbolcunun Pereira ile yaşadığı gerginlik, Van Persie'nin idman devamlılığı olmaması gibi birçok detay sarı-lacivertlileri sıkıntıya soktu. Bu nedenle yeni sezonda antrenörüyle benzer sıkıntılar yaşamayacak oyuncu profilleri tercih edilecek.