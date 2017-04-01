F.Bahçe'ye 3 puanı Van Persie getirdi

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Karabükspor evinde Fenerbahçe'yi konuk etti.

SÜPER LİG'DE HEYECAN YENİDEN BAŞLADI

Süper Lig'de heyecan milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başladı. Son lig maçında Konyaspor'a evindeyenilen Fenerbahçe, Avrupa Kupaları hedefini sürdürebilmek için Karabükspor deplasmanına 3 puan paralosıyla çıktı.

İLK YARIDAN GOL SESİ ÇIKMADI

Karabük'te maç tempolu başladı, iki takım da açık futbol sergiledi, gol aradı. Zaman zaman Fenerbahçe de Karabükspor daetkili pozisyonlar geliştirdi ancak gol atma başarısı gösteremedi. İlk yarı başladığı gibi 0-0 sona erdi.

VAN PERSİE SAHNEYE ÇIKTI

Fenerbahçe ve Karabükspor maç genelinde buldukları pozisyonları değerlendiremezken mücadelenin 81. dakikasında sahneye Van Persie çıktı.

Sow'un ceza sahası dışından kaleye vurduğu topu bir anda önünde bulan Hollandalı Van Persie, meşin yuvarlığı kaleci Ahmet Şahin'in yanından ağlara gönderdi.

HOLLANDALI 9 MAÇ SONRA GOL ATTI

En son 11. haftada oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gol atan Van Persie, o maçtan sonra çıktığı 9 maçta gol atamamıştı. Bu seri, Hollandalı futbolcunun kariyerinin en uzun süren gol atamama serisiydi.

Van Persie, Karabükspor'a attığı golle 9 maç sonra gol atmış olurken, kötü serisini de sonlandırdı.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Karabükspor'u 1-0 yendi. Bu galibiyetle Fenerbahçe puanını 47 yaparken, Karabükspor ise 34 puanda kaldı.