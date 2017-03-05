F.Bahçe'ye galibiyeti Mehmet Topal getirdi

Hafta içi Türkiye Kupası'nda deplasmanda aldığı 3-0'lık Kayserispor galibiyetiyle moral bulan Fenerbahçe, ligde Osmanlıspor'u konuk etti.

MAÇ ÖNCESİ LENS'E DESTEK

Dün babasını kaybetmesine rağmen Hollanda'dan dönen ve 11'de sahaya çıkan Lens'e arkadaşları R.I.P (Rest In Peace - Huzur içinde uyu) Ricardo Wilfred Lens yazılı tişörtler giyerek destek oldular.





İLK YARIDAN GOL SESİ ÇIKMADI

Ligde şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de taraftarlar da maça ilgi göstermedi. Kadıköy'de tribünler boş kalırken, zaman zaman iki takımın da tehlikeli ataklar geliştirdiği ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı.

İKİNCİ YARI TEMPOLU BAŞLADI

Maçın ikinci yarısına iki takım da açık futbol anlayışıyla başladı. Volkan Şen'in oyuna girmesiyle hareketlenen Fenerbahçe pozisyonlara girdi ancak gol gelmedi. Bu periyotta Osmanlıspor da net fırsatlardan faydalanamadı.

70'TE SOW-VAN PERSİE İKİLİSİ OYUNA GİRDİ

Son 20 dakikaya girilirken Advocaat, Sow-Van Persie ikilisini aynı anda sahaya sürdü. Fernandao ve Kjaer ise kenara gelen isimler oldu. Danimarkalı Kjaer'in oyundan çıkmasıyla Mehmet Topal stoper bölgesine geçti.

GALİBİYETİ MEHMET TOPAL GETİRDİ

Karşılaşmanın son 15 dakikasında orta sahalar oyundan düşerken iki takım da öne geçecek fırsatlar buldu. Fenerbahçe bu bölümde baskını artırdı, golü de 90+1'de Mehmet Topal ile buldu.

Mehmet Topal'ın bu golünden sonra kalan bölümde başka gol olmadı ve Fenerbahçe karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak 4 maçlık kazanamama serisini bitirdi.

Fenerbahçe'nin Osmalıspor'u 1-0 yendiği maçın ardından, sarı-lacivertliler puanını 41 yaparken, Osmanlıspor ise 30 puanda kaldı.