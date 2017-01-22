F.Bahçe'ye şike kumpasını kuranlar ByLock’çu çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) “futbolda şike” soruşturması ve dava sürecinde kumpas iddialarına yönelik olarak başlatılan soruşturmayla ilgili ilk mahkeme 20 Şubat'ta yapılacak.

AMK Spor'un haberine göre; İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada Fenerbahçe Kulübü de müşteki! İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fuzuli Aydoğdu'nun hazırladığı 434 sayfadan oluşan iddianamede Fetullah Gülen 1 numaralı şüpheli olarak yer aldı.

Aralarında Mehmet Baransu, Ekrem Dumanlı, İhsan Kalkavan, Hidayet Karaca, Şerif Ali Tekalan'ın da bulunduğu 15'i tutuklu, 19'u adli kontrol şartıyla serbest, 7'si firari 108 kişi de ‘şüpheli'.

FİRARİ TEKALAN DA VAR

İddianamede, şüphelilerle ilgili çarpıcı bir detay şöyle yer aldı: “Örgüt yöneticisi ve firari olan Şerif Ali Tekalan ile diğer örgüt üyelerinin FETÖ/PDY Terör Örgütü'nün gizli haberleşmede kullandığı ByLock haberleşme sistemini kullandıkları…”





Tekalan iddianameye giren ifadelere göre kumpasla ilgili şöyle konuştu: ''Radyomuz var. Televizyonumuz var. Gazetemiz var. Her alanda varız ama en popüler saha olan futbolda neden yokuz. Bu büyük bir eksiklik değil mi? Berlusconi İtalya'da futbol kulübü başkanıydı. Futbol sayesinde mafya olduğu bilinmesine rağmen futbol onun geçmişini sildirdi ve Başbakan yaptı. Aziz Yıldırım inanılmaz bir kitleye hitap ediyor''

BYLOCK NE ZAMAN KULLANILDI?

Yine iddianamede şike kumpasında rol alan polis Soner Koç'la ilgili de şu tespit yapıldı: ''Özellikle ByLock sistemini daha yoğun olarak Soner Koç zamanlarında kullanmaya başladıkları…''





İstanbul Organize Şube 19 Ekim 2016'da, şike kumpası operasyonunda rol alan isimleri ‘Kırmızı', ‘Turuncu' ve ‘Mavi' liste olarak ayırmış. Listelerde kırmızı olarak işaretlenen kişilerin uygulamayı devamlı kullandığı belirtildi. Hata payının en az olduğu kırmızı listede hata tespit oranının yüzde 1 ile binde 1 oranında olacağı kaydedildi.

İŞTE KIRMIZI LİSTEDEKİ ŞÜPHELİLER

24 Ekim 2016 tarihli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden gelen yazıda, ByLock sistemini kullanan bazı şüphelilerin isimleri şöyle:

Şerif Ali TEKALAN (Kırmızı) FİRARİ (Fatih Üniversitesi eski Rektörü)

Nazmi ARDIÇ, (Kırmızı) TUTUKLU/SİLİVRİ (İstanbul eski Organize Şube Müdürü/Silivri)

Ahmet DAVULCU (Kırmızı) FİRARİ (İstanbul Organize Suçlar Şubesi eski Müdür Yardımcısı)

İbrahim EMRE, (Kırmızı) TUTUKLU/SİLİVRİ : (İstanbul Organize Suçlar Şubesi eski Müdür Yardımcısı)

Mustafa OKUMUŞ, (Kırmızı) TUTUKLU /SİLİVRİ (İstanbul Organize Suçlar Şubesi eski Büro Amiri)

İdris Çağatay YILDIRIM, (Kırmızı) TUTUKLU/BATMAN (İstanbul Organize Şube Müdürlüğü'nde komiser)

Necmettin KARAPINAR (Kırmızı) TUTUKLU/SİLİVRİ (İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nde komiser)

Soner KOÇ (Kırmızı) TUTUKLU/SİLİVRİ (İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nde komiser)

AZİZ YILDIRIM 3 TEMMUZ 2011'DEN BU YANA FETÖ'YÜ ANLATTI

3 Temmuz 2011'deki şike kumpasında tutuklanan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım FETÖ'nün operasyonlarını her fırsatta deşifre eden isim oldu. Taraftarın direnişi de kumpas davasını çökertti.