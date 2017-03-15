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Uygar Mert Zeybek'in bu kez çapraz bağları yırtıldı

2016'da çapraz bağları kopan Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Uygar Mert Zeybek yine sakatlandı.

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F.Bahçe'ye Uygar Mert Zeybek'ten kötü haber

Fenerbahçe’de Uygar Mert Zeybek’in ön çapraz bağlarında yırtık olduğu açıklandı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Sarı laciverrtli kulübün doktoru Burak Kunduracıoğlu imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Uygar Mert Zeybek’in antrenmanda oluşan travma sonucu menisküsünde yırtık ve ön çapraz bağında kısmi yırtık şüphesi oluşmuştur. Yapılacak atroskopi ile menisküsü tedavi edilirken gerekirse ön çapraz bağı yeniden yapılandırılacaktır. Futbolcumuzun tedavisi sağlık ekibimizin gözetiminde sürdürülecektir."

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