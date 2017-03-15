Uygar Mert Zeybek'in bu kez çapraz bağları yırtıldı

1 PAOK Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ediyor Galatasaray, devre arasında PAOK'tan transfer ettiği Garry Rodrigues'in ödemelerini yapmadı, Yunan ekibi olayı FIFA'ya taşıyor.

2 Hakan Çalhanoğlu Premier Lig'e transfer oluyor Bayer Leverkusen forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun 38 milyon Euro karşılığında İngiliz devi Chelsea'ye transfer olacağı öğrenildi.

3 Dolandırıcıların son kurbanı Hasan Ali Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın bir dolandırıcılık çetesi tarafından 10 milyon lirası çalındı.

4 Burak Yılmaz operasyon geçirdi Çin'in Beijing Guoan takımı forması giyen Burak Yılmaz, Almanya'da fıtık ameliyatı oldu.

5 İspanyol ekibi Oğuzhan için A1 raporu verdi İspanyol ekibi Sevilla'nın Oğuzhan Özyakup'u uzun süredir takip ettiği ve transfer edilmesi için girişimlere başladığı öğrenildi.

6 Avrupa Kupaları tarihinin en başarılı 20 hocası Kazandığı, berabere kaldığı ve kaybettiği maç sayısına göre Avrupa Kupaları tarihinin en başarılı 20 teknik direktörü belli oldu.

7 Volkan Demirel'in maaşı düşürülüyor Fenerbahçe yönetimi, yılda 2.5 milyon Euro kazanan Volkan'dan takımda kalabilmesi için maaşını 1.5 milyon Euro'ya düşürmesini istedi.

8 Fatih Terim: Çin'den teklif aldım Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, İtalyan basınına verdiği röportajda Çin'den teklif aldığını açıkladı.

9 Galatasaray'da 3 futbolcu daha sakatlandı Trabzonspor maçı öncesi üst üste gelen sakatlık haberleriyle sarsılan Galatasaray'da 3 futbolcu daha takımdan ayrı çalıştı.