Fenerbahçe'ye ya Bony ya Rolan

Fenerbahçeli yöneticiler, Premier Lig'de Manchester City forması giyen Fildişili oyuncu Wilfried Bony ile Bordeaux'nun Uruguaylı golcüsü Diego Rolan için girişimde bulundu.

BONY MANCHESTER'DA KALMAYACAK

Fenerbahçe iki futbolcudan birine imza attırmak istiyor. Fenerbahçe ilk olarak sezonu Stoke City'de kiralık olarak geçiren Wilfried Bony için Manchester City ile temasa geçti. Bony, Manchester City Teknik Direktörü Guardiola tarafından kadroda düşünülmüyor.

Son derece etkili bir forvet oyuncusu olan Bony 52 kez Fildişi Sahili Milli Takım formasını sırtına geçirmiş bir isim.

ROLAN'IN SÖZLEŞMESİ 2018'DE BİTİYOR

Sarı- Lacivertliler dana önce de ilgilendiği Bordeaux'nun Uruguaylı golcüsü Diego Rolan için menajerleri devreye soktu.

Rolan'ın sözleşmesinin 2018'de sona erecek olması Fenerbahçe için önemli bir avantaj teşkil ediyor. Fenerbahçe'nin Rolan'ı 5-6 milyon Euro aralığında bir bedelli kadrosuna katmaya çalışacağı ifade ediliyor.