F.Bahçe'yi tebrik eden Nouma linç edildi

Euroleague finalinde Olympiakos’u farklı mağlup ederek Türkiye’ye tarihi bir başarı kazandıran Fenerbahçe, herkesi sevince boğdu.

Bu sevince ortak olan isimlerden biri de hem Beşiktaş taraftarının hem de Türk insanının çok sevdiği bir isim olan Pascal Nouma idi…

Her fırsatta Türkiye’yi ve Türk insanını ne kadar çok sevdiğinin altını çizen Nouma, Fenerbahçe’nin bu muhteşem zaferini de tebrik edemeden geçemedi.

TEBRİK EDİNCE TEPKİ ALDI

Resmi ‘Twitter’ hesabından ‘Tebrikler Fenerbahçe’ şeklinde bir paylaşımda bulunan Nouma’nın bu hareketi, sevgilisi olduğu Beşiktaş taraftarını çok kızdırdı.

HESABINI KAPATTI

Türkiye’nin sevincine ortak olmak isterken sosyal medyada büyük tepki çeken Nouma, gelen tepkilerin artması üzerine hesabını kapatmak zorunda kaldı.

Pascal Nouma, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla da bu tepkiye anlam veremediğini belirtti. Sadece başarıyı tebrik ettiğinin altını çizen Nouma, şu paylaşımda bulundu: