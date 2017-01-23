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FC Krasnodar - Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Krasnodar Arena'da oynanacak FC Krasnodar-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı.

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FC Krasnodar - Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet satışları iki aşamada gerçekleştirilecek. 29 Ocak'a kadar öncelikli alış hakkından kombine bilet sahipleri faydalanacak. Tüm kategorilerdeki kombine bilet sahipleri en fazla 4 bilet satın alabilecek. 30 Ocak'tan itibaren ise biletler serbest satışa sunulacak. Bilet satışları karşılaşmanın ilk yarısının bitimine kadar da devam edecek.

400 İLE 3 BİN RUBLE ARASI DEĞİŞİYOR

Rusya'da Türkçe yayın yapan Gazetem.ru sitesinde yer alan detaylı habere göre bilet fiyatları 400 ile 3 bin ruble arasında değişiyor. 4 yaşına kadarki çocuklar ise stada biletsiz alınacak. Online bilet satışları hakkında ise kulübün resmi sitesinden ayrıca bilgi verilecek.

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