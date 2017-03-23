Federasyondan Messi'ye gecikmeli ceza

İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin 28. haftası için açıkladığı cezalı oyuncular listesinde, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'ye yer vermeyi unuttu.

HATA DÜZELTİLDİ

Komitenin açıkladığı ilk listede, Valencia karşısında bu sezon gördüğü 5. sarı kart dolayısıyla Messi'ye verilmesi gereken bir maç oynamama cezası yer almadı. Daha sonra federasyondan yapılan açıklamada, idari bir hata yaşandığı belirtilerek, Messi'nin 2 Nisan'da deplasmanda oynanacak Granada maçında cezalı durumda olduğu duyuruldu.

Öte yandan Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'ye hakemlere yönelik sözlerinden dolayı 3 bin avro para cezası verildiği bildirildi. Ligin 17. haftasındaki Villarreal-Barcelona ve Kral Kupası'nda oynanan Athletic Bilbao-Barcelona karşılaşmaları sonrasında gazetecilere verdiği demeçlerde hakem kararlarını sert dille eleştiren Pique, İspanya Futbol Federasyonu tarafından maç başına bin 500 avro para cezası aldı.