Federer Avustralya Açık'ta şampiyon oldu

Avusturalya Açık finalinde İsviçreli raket Roger Federer ile İspanyol raket Rafael Nadal karşılaştı.

3 SAAT 38 DAKİKA SÜRDÜ

Kariyerinin 21'inci grand slam finali oynayan 9 numaralı seribaşı Nadal ile 28'inci finaline çıkan 17 numaralı seribaşı Federer arasındaki mücadele, büyük heyecana sahne oldu.

Federer, 8'inci oyunda bir kez daha servis kırdı ve seti 6-3, 3 saat 38 dakika süren maçı da 3-2 kazandı. 35 yaşındaki Federer böylece 37 yaşında olduğu 1972 Avustralya Açık'ta zirveye çıkan Ken Rosewall'dan sonra "açık dönemde grand slam şampiyonluğuna ulaşan en yaşlı 2'nci erkek tenisçi" unvanını aldı.

REKORU 18 ŞAMPİYONLUĞA ÇIKARDI

2012 Wimbledon'dan bu yana ilk, kariyerindeki 89'uncu tekler şampiyonluğunu kazandı. Tarihin teklerde en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçisi olan İsviçreli tenisçi, rekorunu 18 şampiyonluğa çıkardı Federer, 2011 Fransa Açık'tan (Roland Garros) bu yana ilk defa karşılaştığı Nadal'a karşı çıktığı 9'uncu grand slam finalinde 3'üncü galibiyetini aldı.

Nadal'a karşı oynadığı 35. maçta 12. kez korttan galip ayrılan Federer, 3,7 milyon Avustralya doları (yaklaşık 11 milyon lira) para ödülünün de sahibi oldu.

TARİHE GEÇTİ

Avustralya Açık'taki 5'inci şampiyonluğunu kutlayan Federer, grand slam turnuvalarının 3'ünde en az 5 şampiyonluk kazanan ilk erkek tenisçi oldu.