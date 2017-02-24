Federer imzalı ürünlerin fiyatı dudak uçuklatıyor

Sezonun ilk Grand Slam'i Avustralya Açık'ta şampiyonluğa ulaşan Roger Federer, kariyerinin 18. Grand Slam şampiyonluğunu elde ettiği turnuvada kullandığı ürünleri satışa çıkardı.

İsviçreli tenisçinin dünya genelinde çocuklara destek olmak amacıyla kurduğu yardım vakfına gelir sağlamak için internet üzerinden satışa sunduğu ürünlerin fiyatı ise dudak uçuklatıyor.

SPOR AYAKKABI 25 BİN DOLAR

Her birinin üzerinde Federer'in imzası bulunan ürünlerden en ucuzu 300 dolar değerindeki şapka olurken, efsane tenisçinin turnuva sırasında kullandığı spor ayakkabısı ise tam 25.018 dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor. Federer'in t-shirt'ü 7.518, şort ve havlusu 5.018, bandanası ise 2.518 dolardan alıcısını bekliyor.

Afrika'daki çocukların eğitim almalarına yardımcı olmak amacıyla kurulan RF Foundation isimli vakfın şimdiye kadar yaklaşık 277 bin çocuğa destek olduğunu belirten Roger Federer, önümüzdeki yılın sonuna kadar bu sayıyı 1 milyona çıkarmayı hedeflerdiklerini ifade etti.