Ensonhaber.com'a dön

Federer Indian Wells'te finale yükseldi

Indian Wells Tenis Turnuvası tek erkekler mücadelesinde Federer, Sock'ı 2-0 yenerek finalde Wawrinka'nın rakibi oldu

Yorum Yap

Federer Indian Wells'te finalde yükseldi

BNP Paribas Indian Wells Tenis Turnuvası tek erkekler mücadelesinde Jack Sock'ı 2-0 yenen Roger Federer, finale yükseldi.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler yarı finalinde, 9 numaralı seribaşı İsviçreli Federer ile 17 numaralı seribaşı ABD'li Sock karşılaştı.

RAKİBİ WAWRİNKA

Rakibini 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup eden Federer, adını finale yazdırdı.

Daha önce Indian Wells'ten 4 kez zaferle ayrılan Federer, finalde, Pablo Carreno Busta'yı saf dışı bırakan vatandaşı Stan Wawrinka ile karşılaşacak.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM