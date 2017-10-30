Federer'den bu sezon 7. zafer

Basel kentindeki sert kort turnuvasının finalinde, dünya 2 numarası Roger Federer ile dünya sıralamasının 19. basamağındaki Juan Martin del Potro karşılaştı.

FEDERER DEL POTRO'YU YENDİ

Federer, 2012 ve 2013'te kendisini yenerek şampiyon olan del Potro'yu 6-7, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek İsviçre Salon Turnuvası'nda 8. kez mutlu sona ulaştı. 36 yaşındaki Federer, bu sezon 7'nci, kariyerindeki 95. tekler şampiyonluğunu elde etti. Basel'deki 8. zaferini elde eden Federer, kariyerinde 95. ve bu yılki 7. şampiyonluğunu kazandı.

Federer, kariyer para ödülünü 109.852.000 Dolar'a çıkardı ve bu alanda Novak Djokovic'i geçip en çok para ödülü kazanan tenisçi oldu. Federer, Basel zaferiyle 464.589 Dolar ödül aldı ve Djokovic'i 46 bin Dolar geçtı. Bu alanda Nadal 91 milyonla üçüncü. Djokovic'i, 100 milyon Dolar'ı aşan ilk isim olmuştu ama bu yıl turnuva ödülü olarak sadece 2 milyon Dolar aldı.