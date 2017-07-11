Feghouli Galatasaray'a imza atıyor

Galatasaray önceki gece Feghouli'nin menajeri ile İstanbul'da bir araya geldi ve yıllık 3 milyon euro karşılığında her konuda anlaşmaya vardı.

4.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Fransa'da tatilde olan Feghouli için daha önce West Ham ile görüşen ve 4.5 milyon euroya el sıkışan sarı-kırmızılıların bu hafta içinde Cezayirli yıldıza imza attırması bekleniyor.

RESMİ İMZA TATİL SONRASI

Feghouli'nin West Ham ile alacakları konusunda bir görüşme yapması beklenirken, sarı-kırmızılıların Cezayirli oyuncuyla İngiliz kulübü arasındaki bu sorunun çözümlenmesini beklediği belirlendi. Feghouli'nin Fransa'dan İngiltere'ye dönüp alacakları konusunda West Ham ile masaya oturacağı ve karşılıklı olarak anlaştıktan sonra da Galatasaray'a resmi imza atacağı ifade edildi.

Feghouli en şık hareketleri - İZLE

BİRAZ DİSİPLİN SORUNU VAR

Feghouli'nin sözleşmesinin 3 yıllık olacağı ve Cezayirli oyuncunun her yıl 3 milyon euro net kazanacağı öğrenildi. Yıldız futbolcu geçen sezon 28 maçta 4 gol atıp 3 asist yaparken, kariyeri boyunca 303 maçta 40 gole imza atıp 47 de asist yaptı.

Disiplinsiz davranışları nedeniyle Valencia ve West Ham'da iki kez kadro dışı kalan Feghouli'yi geçen sezon Bilic rezerv takıma göndermişti.

CEZAYİRLİ YILDIZ GÜN SAYIYOR

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Feghouli artık gün sayıyor. Cezayirli futbolcunun bir hafta içinde sözleşme imzalaması bekleniyor.