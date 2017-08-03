Feghouli gelmeden Sinan satılmayacak

Bruma'nın gidişi, Yasin'in parmağının kırık olması ve takıma yeni katılacak Feghouli'nin fiziksel eksikliğini hesaplayan sarı-kırmızılılar, kanatlardaki sorunu gidermeden Sinan'ı satmayacak.

KANATLARDAKİ SORUN ÇÖZÜLMEDEN SATILMAYACAK

Benfica, Sampdoria ve Fiorentina'nın radarındaki genç oyuncunun gidişi ay sonunu bulabilecek. Galatasaray'da Feghouli gelmeden, hatta tam formuna kavuşmadan Sinan Gümüş'ün gitmesine izin verilmeyecek.

Cim-Bom'da Benfica, Sampdoria ve Fiorentina gibi kulüplerin istediği genç futbolcunun transferindeki engel belli oldu. Buna göre ligin başlamasına 2 hafta kala kanatlarda sıkıntı yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılar, bu nedenle kendilerince tedbir aldı.

Avrupa'da bir takıma gitmek isteyen ve bu yüzden iki kamp döneminde isteksiz ve moralsiz görünen Sinan'ı satma kararı alan Cim-Bom, Bruma'nın ayrılığı, Yasin Öztekin'in de parmağının kırık olması nedeniyle Feghouli'yi bekliyor. Ancak şu an antrenman yapmayan yeni transferin fiziksel olarak eksiklerinin bulunacağını tahmin eden teknik kadro, lige Sinan'la başlamayı uygun gördü.

Sinan'ın satışının bu ayın sonuna doğru gerçekleşebileceği belirtiliyor. G.Saray, Sinan Gümüş'ün satışından en az 4 milyon euro gelir beklerken, genç futbolcu, Östersunds ile yapılan maçlarda da iyi görüntü sergilememişti.